Vecchione spacca la partita e fa doppietta, Larionov entra e segna

Primo tempo perfetto per i giallorossi di Villani, che nella ripresa si devono arrendere alla carica arancionera della Rhodense. Bocciati completamente i padroni di casa nei primi quaranta minuti mentre nella ripresa la loro gara è davvero travolgente. Iotti si gode i tre punti e approfitta dei passi falsi di Caronnese e Castellanzese, entrambe sconfitte rispettivamente da Bulgaro e Morazzone. CLICCA PER LA CRONACA LE PAGELLE RHODENSE Del Gaudio 7.5 Nel primo tempo è lui a tenere a galla la squadra e ad evitare l’imbarcata; nella ripresa un altro intervento sensazionale evita l’1-2; non può nulla sul tap-in di Riva....

