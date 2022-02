Galantucci con una super tripletta porta i bianconeri alla vittoria

La Masseroni con una grande prova di forza batte per 5-0 il Sedriano offrendo un grandissimo gioco per tutti gli 80 minuti di gara. Il mattatore della gara è Christian Galantucci, il numero 8 ha offerto una prestazione totale in mezzo al campo e rendendo memorabile questa giornata mettendo a segno una tripletta di pregevole fattura. La squadra di Piccirillo, dopo il pareggio esterno sul campo del Sant'Angelo, riesce a ritrovare gli automatismi e i movimenti per creare tante occasioni da gol e per pressare bene la linea arretrata gialloblù, costretta a rilanciare in più occasioni per evitare di perdere...