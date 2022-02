Ghedi e Mario Rigamonti danno grande spettacolo e pareggiano senza esclusione di colpi

Tanti gol e tante emozioni nella sfida della 19ª giornata fra Ghedi e Mario Rigamonti, due formazioni che latitano a metà classifica e stanno cercando di allontanarsi il più possibile dalla zona playoff. Il campo parla di un 3-3 pirotecnico dove le formazioni si sono rincorse per mostrare grandi trame offensive a discapito dei ogni meccanismo difensivo, il tutto per la gioia del pubblico che ha potuto così assistere ad un match pieno di reti e votato allo spettacolo. Apre subito Biena per la Riga che si fa poi raggiungere dalla prima rete di Pietta; poi la rete di Romano...