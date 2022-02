Le pagelle: Vitale bonus a non finire, vola il Vanchiglia

Troppo Vanchiglia per la Sanmartinese di Piero Lizza, che perde 5-0 contro i granata di Antonio Cuccarese. Super prestazione per i ragazzi di Via Ragazzoni che grazie alle fantastiche prestazioni di Alessio Vitale (tripletta), Said Aram e Lorenzo Paradiso conquista tre punti fondamentali e consolida il quinto posto in classifica./p> LE PAGELLE VANCHIGLIA I ragazzi di Antonio Cuccarese De Chirico 6 Poco impegnato durante la partita, dalle sue parti non arriva nessun pericolo. 16' st Ceraj 6.5 Entra nel momento più vivo degli ospiti, arrivano diverse conclusioni che però lui neutralizza ottimamente. Pittuelli 6.5 Sicuro sulla destra, in difesa copre...