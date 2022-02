Rocchetta non si accontenta, Valerioti per ridurre le distanze

Termina 5-3 l'avvincente match tra Viscontini e Vogherese: a spuntarla, i gialloblù dopo un primo tempo giocato ad altissimi livello dove sono arrivati quattro dei cinque gol della giornata. Dall'altra parte una Vogherese sempre pronta a prendere piede e con una crescita esponenziale nel corso del secondo tempo. La Viscontini al gran completo VISCONTINI Facchino 6 Non una partita perfetta la sua: va un po' in affanno su alcune parate, non sempre è efficiente come dovrebbe, soprattutto nel corso del secondo tempo in cui si prende qualche rischio di troppo. Maj 6.5 Copre bene la sua zona di competenza in...