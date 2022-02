Vitale ne fa tre, il Vanchiglia è troppo per la Sanmartinese

Continua il momento positivo del Vanchiglia di Antonio Cuccarese che, dopo aver battuto il Giaveno Coazze, stende per 5-0 la Sanmartinese di Piero Lizza. Gara a senso unico, dove i padroni di casa hanno avuto sempre il pallino di gioco in mano e hanno pienamente meritato di portare a casa i 3 punti, che sono arrivati grazie alla tripletta di Alessio Vitale e ai gol di Said Aram e di Lorenzo Paradiso. Con questa vittoria i granata consolidano il quinto posto staccando il Nichelino Hesperia e la Bruinese che hanno pareggiato l'una contro l'altra, mentre la Sanmartinese si vede superata...