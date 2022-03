Gol olimpico di Bombara e sigillo da urlo di Domnitei: show neroverde in casa del Cimiano

Nella sfida valida per il girone E la capolista Ausonia, dopo un inizio di partita sottotono, mostra i muscoli contro il Cimiano e vince grazie alle reti di Di Maio, Domnitei, Laddaga e Bombara, autore di un gol da calcio d'angolo davvero spettacolare; a nulla servono gli sforzi di Sapienza e Camisasca nei padroni di casa. La squadra di Di Benedetto torna dunque alla vittoria dopo l'infrasettimanale di mercoledì, visto il 2-2 maturato in via Ussi contro il Villa. Battuta d'arresto invece por il Cimiano, chiamato al riscatto già settimana prossima contro lo Schuster. EQUILIBRIO SPEZZATO A inizio gara sono...

