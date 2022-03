Per ogni Sado c'è un Migliore, il Lascaris la vince con la panchina e motorino De Luca

Il Lascaris ha risorse infinite, e contro la Pro Eureka, ancora una volta, è emersa tutta la grandezza di un gruppo che ha davvero pochi rivali in questa categoria. Una partita difficile, sudata, con i settimesi apparentemente impenetrabili e un attacco che non trova sbocchi con continuità. Ma alla fine hanno ragione ancora loro, i bianconeri di Ricardo, che nel primo tempo passano in vantaggio con De Luca, che incorna allo scadere. Nella ripresa una rete di Sado sembra compromettere le chance di vittoria del Lascaris, ma il classe 2007 Migliore ha ben altre idee, sfruttando l'ennesima progressione di De...

