La luce (nero)verde illumina il sorpasso in classifica

La Castellanzese c'è. La vittoria per 0-2 in casa della Rhodense dimostra l'ottimo stato di forma dei neroverdi, che con le reti di Cirigliani e Rupolo superano proprio gli orange in classifica. Partita interessante da entrambe le parti, con i padroni di casa che pagano due errori piuttosto grossolani nella prima frazione, sfruttati alla grande dalla squadra di Serrati. La reazione arancionera porta a diverse palle gol, che però non sono sufficienti per ricucire lo svantaggio. Ora i ragazzi di Iotti sono chiamati al riscatto contro il Villa Cassano, mentre la Castellanzese dovrà provare a dare continuità contro il Morazzone,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con