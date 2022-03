Tempismo e personalità: il classe 2007 che ha conquistato la bergamasca

Il campionato Under 16 Regionale sta entrando nel vivo, con alcuni verdetti che iniziano lentamente a stagliarsi all'orizzonte. Finalmente il calcio giocato ha ripreso pieno possesso della scena, un mese dopo dalla ripartenza ufficiale. Com'era prevedibile, però, le difficoltà sono state molte, per tutti, sia a livello di tenuta fisica che di approccio mentale. Tra rose ridotte all’osso e infortuni vari, infatti, proiettarsi nel vivo del girone di ritorno non è stato così immediato come potrebbe sembrare. Il Mapello guidato da Gianluca De Paolis non ha fatto eccezione, con pochi giocatori arruolabili per gli allenamenti e le conseguenti preoccupazioni per le settimane a venire (anche se, ora, la situazione tende a migliorare). L'avvio di questo 2022, però, è stato molto positivo, con i successi esterni per (0-2 e 1-3) contro Lemine Almenno e Concorezzese,mentre lascia l'amaro in bocca il solo punto conquistato (1-1) tra le mura amiche contro la Speranza Agrate. Unico stop, nel recupero dell'11ª giornata sul campo dell'Academy Brianza Olginatese: un 4-3 rocambolesco, con i gialloblù avanti per ben tre volte ma superati sulla linea del traguardo. Di fondamentale importanza la vittoria per 2-0 contro il Ponte San Pietro, che spalanca al Mapello le zone di alta classifica.

SOGNI DI CLASSIFICA

La formazione bergamasca occupa, attualmente, il sesto posto in classifica nel girone C con un bottino di 28 punti. Piazzamento di tutto rispetto, visto che la programmazione societaria prevede come obiettivo principale la salvezza. Il mantenimento della categoria, al netto delle prestazioni fornite e dei ben 18 punti di vantaggio sulla zona pericolosa, sono ormai una garanzia assoluta in questo senso. Anzi, al netto delle prestazioni fornite, appare evidente poter candidare i ragazzi di De Paolis come potenziali outsider in ottica playoff. Le concorrenti, certo, sono temibili e più quotate – vedi Cisanese, gli stessi bianconeri di Carbone e il Ponte San Pietro – ma questo campionato ci ha abituato in qualsiasi momento a improvvisi scossoni e risultati inaspettati.

Allenato dal tecnico Gianluca De Paolis, il Mapello si è reso protagonista di una buona prima parte di stagione e punta a superarsi nel girone di ritorno

GRINTA E BELLE PRESTAZIONI

Il tecnico del Mapello non si sbilancia, ma ha ben chiaro quali sono gli elementi che non potranno mancare sul campo: «Siamo partiti per salvarci, ma è chiaro che sul campo il nostro obiettivo deve essere quello di giocarcela con chiunque, senza subire imbarcate. Se gli avversari, poi, si dimostreranno più forti è un loro merito, ma voglio che la loro vittoria sia sudata. Riguardo alla classifica, se lo permetterà potremo certamente ambire a qualcosa in più». Sfogliando a ritroso il calendario, spicca il bel pareggio ottenuto all’esordio sul campo di una big come il Villa Valle e, pur perdendo di misura, le belle prestazioni contro Tritium e Virtus.

TALLONE D'ACHILLE E DEFEZIONI

Segnali, dunque, di una squadra con qualità importanti e che, forse, avrebbe potuto racimolare qualche punto in più: «Ritengo che possiamo fare ancora meglio – prosegue De Paolis – Di margini di miglioramento ce ne sono ancora. Per come abbiamo giocato la maggioranza delle partite, avremmo potuto conquistare almeno 4-5 punti in più ed essere quindi a ridosso delle prime posizioni». Un attestato di merito a tutto il gruppo, ma l’allenatore gialloblù ci tiene a precisare anche gli aspetti su cui migliorare: «Il problema di questa squadra, come per esempio accaduto nella sfida contro la Speranza Agrate, è la concentrazione, a partire dagli allenamenti. In partita, infatti, ripetiamo gli stessi errori commessi durante la settimana. Questo è l’elemento su cui dobbiamo lavorare molto». Altro grosso problema, come sottolinea lo stesso De Paolis, è il seguente: «Dopo due anni di stop, giocando pochissime partite ufficiali, la continuità è venuta a mancare parecchio. Situazione che tocca non solo noi, ma tutte le squadre, anche quelle più forti».

Mattia Noseda, punto fermo del Mapello fino a dicembre, si è accasato in prestito alla Cremonese fino a fine stagione

NOSEDA ALLA CREMONESE, ROCCA LA NUOVA SCOMMESSA

Anche il mercato di gennaio si è reso protagonista in casa Mapello, con una cessione illustre (quella di Noseda, per l'appunto) a tenere banco. Fondamentale, dunque, correre ai ripari e trovare un sostituto valido per non perdere in qualità e solidità: «La società integrerà nell'organico - ci confidava De Paolis settimane addietro - un ragazzo proveniente dal gruppo dei 2007, ovvero il centrale difensivo Federico Rocca». Un nome importante, da tenere a mente. Sì, perché l’ex Under 15 Élite avrà in prospettiva il compito di non far rimpiangere (e, visto l'ottimo avvio in gialloblù, pare essere decisamente sulla buona strada) uno dei punti fermi dell’undici bergamasco, quel Mattia Noseda passato in prestito (fino a settembre 2022) alla Cremonese: «La sua partenza – sottolinea il tecnico – peserà, senza dubbio. Con la sua imponente struttura fisica era molto importante, per noi. Bisognerà trovare un nuovo equilibrio di squadra. Il suo passaggio in una squadra professionistica così prestigiosa, però, è una bella soddisfazione per la società e per tutti noi».