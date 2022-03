Adragna e Fiorenza, due arance di rimonta

Non tradisce le attese il match disputato a Pavone, con Ivrea e Arona che si dividono la posta in palio, conquistando entrambe un punto, che, in chiave classifica, serve a poco ad ambedue, in quanto, dopo il pareggio maturato quest'oggi, gli eporediesi salgono a 35 punti, mentre i novaresi avanzano a 32 lunghezze, con Biellese e Borgomanero che scappano entrambe appaiate a 41, nella graduatoria finale. Locali, che viste le numerose assenze, si schierano con un solido 4-3-1-2, con Stievano tra i pali, Condello e Grassi sulle corsie esterne con Osmani e Maglione al centro della difesa, Melis in mediana...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con