Big match ai diavoli: Argento nel destino

18' di campionato che vede confrontarsi Chisola e Cbs, in casa dei biancoblu. Padroni di casa a quota 39, vogliono raggiungere e superare i diretti avversari del Cbs che sono soltanto sopra in classifica di un punto. Rossoneri però decisi a voler estendere il proprio vantaggio sugli avversari, per poter anche provare a sognare un secondo posto, che è sicuramente alla loro portata. Partita vera, gol ed emozioni. Pronti via, la Cbs di Matteo Negro scende in campo con un 4-3-2-1 speculare agli avversari, ma con la caratteristica almeno nei primi minuti di andare a pressare molto alto la difesa avversaria....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con