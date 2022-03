Serralunga segna e l'Aldini si consolida al secondo posto: è caccia aperta al Lombardia Uno

Un rigore parato e due gol di testa. La vince così l'Aldini di Russo che espugna il campo della Brianza Olginatese nel big match del girone B. Un successo fondamentale che permette alla compagine milanese di centrare la quinta vittoria consecutiva e di consolidare la seconda posizione in classifica. Per la Brianza Olginatese di Casciana un ko raggiunto nella ripresa dopo il vantaggio iniziale (autogol di Gjonaj tra le fila ospiti al 12') ma che non cancella comunque la buona prova offerta sul campo. Come dicevamo, nella ripresa l'Aldini costruisce la rimonta: Serravalle apre di testa (14') e Torti lo...

