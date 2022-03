Tine infiamma un match pirotecnico tra Pro Eureka e Venaria

Partita infuocata quella assistita al campo di Via Torino, dove la Pro Eureka torna a casa con 3 punti pesantissimi ai danni di un Venaria che per un tempo aveva dettato legge nel fortino settimese. Nel secondo tempo però cambia la musica e dopo il gol di Zanzone nel primo tempo, nonostante la brutta prestazione del collettivo della Pro, la squadra di Davin sale in cattedra annullando di fatto il tipo di gioco che faceva nel primo tempo la compagine arancioverde e chiudendo definitivamente i conti con il gol dello straripante Eduardo Tine. Grazie a questa importantissima vittoria la Pro...

