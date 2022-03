Arcuri di potenza: 7.5; Montorfano fa miracoli: 7.5; che piede Colinati: 7

Lo Schiaffino vende cara la pelle contro l'Accademia Inter arrendendosi solamente nella ripresa. I padroni di casa giocano un ottimo primo tempo, anche se le occasioni migliori sono dei nerazzurri: bravo Montorfano a portare la partita all'intervallo sullo 0-0: nella ripresa i ragazzi di Stillittano la vincono grazie ad Arcuri e Natoli. Tra i padroni di casa, oltre al portiere, bene anche Gallo in difesa e Palmiero in mezzo al campo. Tra gli ospiti, ottime prestazioni per Arcuri e Calia. LE PAGELLE CENTRO SCHIAFFINO Montorfano 7.5 Il suo primo tempo comincia con una grande parata su Arcuri, che gli si...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con