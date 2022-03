Il Villa spicca il volo con le doppiette di Orsenigo e Faravelli

Finisce 5-0 la sfida tra Villa e Segrate con i bianconeri in controllo per tutta la durata del match, nonostante in un paio di occasioni abbia rischiato di subire gol, viste le buone occasioni create dal Segrate. I padroni di casa vanno in gol con le doppiette di Orsenigo e Faravelli e con Rinaldi, chiudendo la partita nel secondo tempo. Si fanno sentire le molte assenze degli ospiti che tengono per un tempo, fallendo anche un rigore con Muzio, per poi crollare nella seconda frazione di gioco. Per i padroni di casa grandissima vittoria in vista della prossima gara in...

