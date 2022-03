La rimonta firmata da Personeni e Marongiu vale il secondo posto

La Viscontini vince 3-1 contro il Sedriano e torna al secondo posto in classifica a quota 37 punti. La squadra di Fraietta ha mostrato personalità e grinta, caratteristiche che hanno favorito la rimonta dopo il vantaggio iniziale del Sedriano firmato da un bellissimo gol di Fabris. La rete di Giampietro ha permesso alla Viscontini di tornare negli spogliatoi all'intervallo in situazione di parità, Marongiu e Personeni nella ripresa hanno siglato le reti che hanno chiuso il match. Per il Sedriano ci sono sicuramente molti rimpianti vista l'ottima partita giocata, soprattutto nella prima frazione, e la mole di occasioni da gol...

