Lo Schiaffino gioca bene, l'Accademia Inter vince: Natoli trascina i nerazzurri

Un primo tempo non semplice, una ripresa in forte accelerazione. L'Accademia Inter sbanca il campo dello Schiaffino con due gol nella ripresa e, sfruttando il ko della Brianza Olginatese contro l'Aldini, si erge in solitaria al terzo posto. Samuele Arcuri indica la via con il gol dell'1-0 a metà secondo tempo, Nicolò Natoli la chiude poco dopo: tre punti importanti per i ragazzi di Claudio Stillittano, portati a casa al termine di una partita non semplice e macchiata poi nel finale dall'espulsione dello stesso Arcuri. Per lo Schiaffino di Aron Conte, squalificato e sostituito in panchina da Mirko De Petri,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con