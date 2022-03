Partita tosta, ma la Virtus Ciserano Bergamo mette a referto una manita

La Virtus Ciserano Bergamo continua il duello punto a punto con il Villa Valle. Come nei grandi duelli tra squadre di Serie A, quello con i giallorossi promette faville fino a fine stagione. I rossoblù stravincono per 5-0 contro l’Academy Brianza Olginatese, fino a ieri terza forza del campionato (sorpassata ora dalla Cisanese). Un risultato roboante che, però, non va letto come dominio assoluto della formazione di casa. La superiorità, quella sì, è venuta fuori senza soluzione di continuità. SUPERIORITÁ VIRTUS L’undici guidato dal tecnico Busi ha dimostrato di possedere tutte le qualità necessarie per contendere alla corazzata di Gatti il primo posto....

