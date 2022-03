Tre espulsioni e impresa: Rinaldi e Galotta matano il Borgomanero

Incredibile prestazione della Pro Eureka che ribalta i pronostici ed entra in campo più decisa del più quotato avversario Accademia Borgomanero vincendo 2-1 grazie ai gol di Rinaldi nel primo tempo e il definitivo gol di Davide Galotta all’inizio secondo tempo. Partita che poi sfocia nel nervosismo nel secondo tempo dove il direttore di gara estrae tre cartellini rossi facendo precipitare gli animi in campo dopo un primo tempo che tuttavia era stato tranquillo e divertente. La Pro Eureka è apparsa più concentrata dall’inizio della gara e ottiene tre punti importantissimi in ottica salvezza dai play-out perché là dietro Sparta Novara...

