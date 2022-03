Con due gol nel secondo tempo l'Accademia Inter domenica ha battuto 2-0 lo Schiaffino. Un risultato utile ai nerazzurri per fortificare la propria posizione di alta classifica, mentre per i ragazzi di Aron Conte una sconfitta che non sposta più di tanto gli equilibri in zona salvezza. A decidere la sfida, dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, le reti nella ripresa firmate da Samuele Arcuri e Nicolò Natoli.

