Cordera e Villa Santa fanno volare la Masseroni

La Masseroni passa in trasferta a Sancolombano vincendo per 3-5 in una partita scorbutica su un campo non in ottime condizioni e prevalendo sotto il punto di vista del gioco. I ragazzi di Piccirillo sono abili soprattutto nel gestire la gara nella ripresa e ad uscire alla lunga in un match che ha vissuto di tante fasi all'interno degli ottanta minuti giocati. Con questa vittoria i bianconeri consolidano il secondo posto a quota 40 punti, candidandosi come una delle squadre più in forma ed ostiche di tutta la categoria. RIMONTA IMPROVVISA La squadra di Piccirillo riesce a sbloccare il punteggio...

