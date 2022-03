Filomeno e Sado 2x2, la Pro Eureka passeggia sullo Charvensod

In controllo totale, una Pro Eureka decimata riduce al minimo i rischi e massimizza le occasioni, superando la trappola Charva che, ricordiamolo, veniva dal pareggio interno con il Lascaris. Ecco perché i valdostani potevano rappresentare un ostacolo ben più grosso di quanto poi, a conti fatti, lo siano stati. Gran merito va ai ragazzi di Davin, che sbloccano subito la partita con Filomeno e vanno al riposo sull'1-0. Nella ripresa ancora Filomeno allunga le distanze, Sado realizza una doppietta in pochi minuti e Zanzone e Cotroneo mettono il fiocco all'opera d'arte per il 6-0 dei settimesi. Filomeno scaccia via la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con