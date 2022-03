Il Sarnico si deve arrendere al cospetto di un Ferrari eroico

Il Ciliverghe mette a segno il colpaccio nel girone D: battuta la capolista Sarnico (che in classifica si vede così scavalcare dai rivali del Brusaporto) con uno scoppiettante 3-2, risultato frutto di una partita giocata ad alta intensità dai locali, mai domi anche dopo essere stati raggiunti per ben due volte dai rivali nella ripresa. Uomo partita è sicuramente Ferrari: il numero 19 del Ciliverghe infatti, appena entrato dalla panchina, si guadagna subito un rigore e poi, dieci minuti prima dello scadere, si inventa dal nulla il gol-vittoria, sigillando un trionfo che può rappresentare una svolta per la stagione dei...

