Marra dominante: 7.5; Serralunga che stopper: 7.5; Maffi decisivo: 7

Regna l'agonismo in Aldini-Lombardia Uno; la partita pesa e i punti in palio in via Orsini sono preziosi. La squadra di Russo gioca la giusta partita interpretandola alla perfezione e conquista tre punti fondamentali. Il Lombardia Uno gioca la sua gara come al solito, all'insegna della qualità e del possesso palla, ma questa volta non è sufficiente. ALDINI Zappatore 7.5 Nel primo tempo deve sporcarsi i guanti una sola volta su un tiro di Raimondi, mentre nella ripresa è protagonista. Su Cannata compie l'impossibile deviando in angolo un già fatto e subito dopo fa altrettanto su Raimondi; uno dei portieri...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con