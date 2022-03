Medelin dirige e segna, Zucco fa venire i brividi ma alla fine è pokerissimo Venaria

Il Venaria trema ma non sbaglia e conquista una vittoria fondamentale in ottica salvezza diretta senza passare dai play out. Al Don Mosso i Cervotti di Petrucci battono 5-2 la Rivarolese e si portano in settima posizione a +2 sullo Charvensod, battuto dalla Pro Eureka. Per i granata di Sinato è Zucco a dare speranza con due rigori calciati alla perfezione, ma non basta per evitare il ko ed il quartultimo posto a pari merito con il Pianezza. Gara apparentemente in ghiaccio. La posta in gioco è alta, e per l'occasione Petrucci conferma il consueto 3-5-2 avanzando però capitan Medelin in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con