In settimana con il Brescia, la domenica nei Regionali: il 2006 che strizza l'occhio al professionismo

Quando il meccanismo di una squadra funziona come se fosse un orologio, il merito va equamente diviso tra le principali componenti che ne favoriscono la tenuta: alchimia di gruppo, individualità, guida tecnica. I valori della rosa, nel momento di miglior forma, tendono ad alzarsi e ogni giocatore sembra pronto a raggiungere livelli qualitativi sempre più alti. Impossibile, però, non accorgersi di quei calciatori che spiccano sempre e comunque, grazie al loro bagaglio tecnico sopra la media.

Un esempio calzante lo troviamo in Filippo Turra, capitano ed esterno d’attacco del Franciacorta. Uno dei giocatori imprescindibili per la formazione guidata da Federico Archetti e protagonista del bel cammino fin qui disputato dagli granata. Con il Brescia a puntare su di lui per il futuro.

LA SCHEDA DI FILIPPO TURRA

NOME : Filippo

: Filippo COGNOME : Turra

: Turra ANNO : 2006

: 2006 RUOLO : esterno alto, mediano

: esterno alto, mediano PRESENZE : 19

: 19 RETI : 2

: 2 MINUTI IN CAMPO : 1509

: 1509 SKILLS : determinazione, visione di gioco, intelligenza tattica

IL FARO DELLA MEDIANA

Un dato fornisce già di primo impatto il grado d’importanza del classe 2006 per gli equilibri dei bresciani: i minuti trascorsi sul tappeto verde. Sono ben 1509, che ne fanno di gran lunga il giocatore più presente dei suoi, staccando Rubagotti (1353 minuti) e Sesana (1318). Il centrocampo è il suo terreno di conquista, la zona di campo in cui può dare libero sfogo alle sue (enormi) qualità. Visione di gioco, intelligenza tattica e grande determinazione ne fanno uno dei più interessanti prospetti di questa stagione. Se gira lui, difficile che la squadra fatichi a imbastire gioco e azioni pericolose. Sia come esterno alto che come mediano la sua presenza è garanzia di palloni recuperati e trasformati in potenziali assist per le punte.

Il Franciacorta si è reso protagonista di un girone di andata splendido, trascinato da due dei suoi giocatori chiave: Turra e Corradi

L'INTESA CON CORRADI

Il grande girone d’andata del Franciacorta (capace di conquistare 20 punti e proiettandosi fino al terzo posto in classifica nel girone D) ha visto diversi protagonisti risplendere in quel di Adro: da Petrina a Loda e Yoada, ma sono stati senza dubbio Corradi e proprio Turra a ergersi come asse portante dei franciacortini. Un binomio perfetto, fatto di grande intesa e tanti gol. Quelli dell’attaccante sono stati ben 11 in 13 presenze, grazie ai quali i ragazzi di Archetti hanno spiccato il volo mentre per il prolifico bomber si sono aperte le porte dell’Under 17 Élite.

GLI ALLENAMENTI CON IL BRESCIA

Togliersi delle soddisfazioni con la maglia della squadra di cui si è capitano non può che imprimere ancor più voglia di migliorarsi e diventare protagonisti assoluti, ma a volte assieme a ciò ecco giungere ulteriori gratificazioni. Avere l’opportunità di allenarsi con il Brescia (che da tempo visiona le prestazioni di Turra) non capita tutti i giorni. Un'anticipazione di quanto il futuro potrebbe riservare al giovane calciatore che - già da prima della ripresa dei campionati giovanili lo scorso febbraio - si sta allenando con le Rondinelle per gran parte della settimana, restando però protagonista della domenica nell'undici titolare granata.