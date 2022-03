Quando il bel gioco parte dai piedi dei difensori centrali

Nel calcio si parla spesso di numeri, perché sono questi a fare la storia. Quando si parla di numeri, però l'attenzione va spesso alle partite vinte, ai gol fatti e di conseguenza ci si concentra sugli attaccanti. A volte ci dimentichiamo che nel calcio moderno ogni giocatore è fondamentale e tutti i ruoli sono importantissimi. I difensori centrali, ad esempio, oltre al "classico" lavoro da stopper sono quasi sempre i primi ad impostare la manovra e il loro lavoro è indispensabile in uscita, perché una loro imbucata in verticale può fare la differenza; per questo i difensori centrali con i piedi da centrocampisti sono così ricercati. Lo sono Bastoni, De Vrij e Bonucci in Serie A (per citarne alcuni), lo sono Bernocchi, Vittalone, Serralunga, D'Agati e molti altri nel campionato regionale dei 2006, in particolare nel girone B.

Simone Bernocchi, difensore centrale e regista della Vis Nova

CARATTERISTICHE SIMILI

Alessandro Vittalone è uno dei difensori centrali dell'Accademia Inter; certamente uno dei più importanti. Molto abile sia nella marcatura degli avversari che nella fase di impostazione della manovra e la sua altezza lo rende inoltre efficace nel gioco aereo; non solo in fase difensiva, ma anche quando si tratta di colpire nell'area avversaria e i suoi due gol di testa in campionato lo confermano. Il suo essere dotato di un'ottima tecnica di base gli permette di poter essere impiegato anche come mediano. La difesa dell'Aldini, storicamente squadra rivale dell'Accademia, è comandata da un ragazzo molto simile a Vittalone, che porta anche la fascia di capitano: Matteo Serralunga, reduce da una prestazione superlativa nello scontro diretto della scorsa giornata contro il Lombardia Uno. Serralunga è un centrale forte fisicamente e molto aggressivo; oltre ad essere bravo negli interventi in tackle è anche molto atletico e veloce, il che gli consente di recuperare con facilità gli avversari lanciati in campo aperto. Inoltre, dispone di ottime capacità di impostazione e questo gli permette di essere leader anche per quanto riguarda l'inizio dell'azione.

Matteo Serralunga, capitano e centrale di riferimento dell'Aldini

REPARTO RICCO DI TALENTI

Come dicevamo è importantissimo nel calcio di oggi per un difensore centrale avere il piede da centrocampista, per poter uscire palla al piede ed essere il primo a giocare la sfera a favore dei centrocampisti, degli esterni o, perché no, degli attaccanti direttamente. Uno specialista in questo è sicuramente Simone Bernocchi, centrale della Vis Nova e di fatto regista vero e proprio dei neroverdi. Non è usuale trovare un difensore che fa il regista, ma lui interpreta il ruolo in un modo davvero unico e non è il solo a farlo nella categoria. Bernocchi è dotato di una grande personalità e leadership, che gli consentono di rimanere sempre lucido quando ha il pallone tra i piedi; la sua ottima visione di gioco gli consente di avviare l'azione dal basso: cercando spesso il lancio lungo o la verticalizzazione. Il classe 2006 è anche abile in marcatura e intercetta spesso i palloni grazie alla sua capacità di leggere in anticipo la situazione e grazie alla sua rapidità di movimento. Sa rendersi pericoloso in fase offensiva e non solo di testa.

Nicolò Gallo, difensore centrale inamovibile dello Schiaffino

FISICO E INTELLIGENZA TATTICA

Un profilo molto simile a Bernocchi è quello di Ivan D'Agati del Lombardia Uno, il giocatore rossonero nasce come centrocampista, ma è impiegato ora come difensore centrale, proprio per la sua capacità di uscire palla al piede ed impostare. Un'altra stella che merita di essere citata è Nicolò Gallo, difensore dello Schiaffino. Lui è un centrale dalle spiccate doti fisiche, molto capace nel gioco aereo, ma meno elegante dei sopra citati nei movimenti e nel far ripartire l'azione. La sua intelligenza tattica però è invidiabile: sa sempre cosa fare con la palla tra i piedi e questo compensa il suo essere meno preciso rispetto ad alcuni colleghi di reparto. Sotto la guida di Conte, che predilige un gioco che parte dal basso per poi svilupparsi in mezzo al campo è migliorato moltissimo e ora è punto fermo e pedina fondamentale dei biancorossi. Insomma, non sono solo gli attaccanti o i centrocampisti di qualità a fare la differenza: il lavoro dei difensori centrali è imprescindibile.