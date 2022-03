Manca il bomber da 19 gol. Sondaggio: chi deciderà il Grande Clasico?

Dopo un weekend con un retrogusto amaro, il grande Clasico del calcio torinese torna in pista (QUI L'ELENCO DI TUTTE LE PARTITE SEGUITE NEL WEEKEND). Lucento-Vanchiglia di Under 16 è una partita da non perdere per molti motivi: il primo perché non c'è mai un risultato scontato, il secondo è per le ambizioni delle squadre. Il Lucento di Alberto Piazza, dopo il 2-2 con la Cbs (QUI L'ARTICOLO DELLA PARTITA), vuole riprendere a vincere per tenere nel mirino i rossoneri secondi in classifica e guadagnarsi così una white card per le fasi finali.

Il Vanchiglia per consolidare il vantaggio già positivo sulla zona playout e quindi arrivare il prima possibile alla matematica salvezza. A complicare la cosa c'è l'assenza per squalifica del bomber assoluto di via Ragazzoni: Alessio Vitale che finora ha messo a segno 19 reti.

