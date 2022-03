Rissa sfiorata a Caselle, il Pianezza caccia via i demoni e ribalta i rossoneri con Carlo Ongari e Steven Birtolo

Nella mente dei ragazzi del Caselle sarà riaffiorato l'incubo della partita d'andata, quando da un vantaggio di 2-0 è cominciata la furiosa rimonta del Pianezza, che ha poi vinto per 3-2, ribaltando completamente il risultato. Il copione, questa volta in territorio amico, si ripete, e dopo 10 minuti di fuoco, in cui i padroni di casa segnano due gol con Salvi, il Caselle spegne la luce. Ci pensa Zaccagnino ad accorciare le distanze, con un gran colpo di testa nel primo tempo. La ripresa è il materializzarsi di tutti i timori rossoneri e il Pianezza cavalca l'onda: prima con Birtolo...

