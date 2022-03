Battistessa e Tironi sono devastanti: prima gioia per Casciana

La Brianza Olginatese di Casciana vince sul campo dello Schiaffino per 1-3, portando a casa tre punti importanti in una sfida tra due squadre che non stanno attraversando un buon momento. I bianconeri arrivavano da una sconfitta e un pareggio, mentre i ragazzi di Conte da due sconfitte. Casciana trova i suoi primi tre punti sulla panchina della Brianza Olginatese, mentre le sconfitte consecutive per i biancorossi diventano tre. La partita è stata da subito ricchissima di emozioni e il primo tempo ha regalato spettacolo; lo Schiaffino ha avuto più volte in mano il pallino del gioco, ma senza riuscire...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con