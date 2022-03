Carramba che sorpresa: il Sedriano continua a stupire!

L’Alcione per confermarsi grande, il Sedriano per continuare a sorprendere al primo anno nei regionali. Le due squadre entrano subito attive in campo e lo spettacolo, a forti tinte orange, non tarda ad arrivare. La grande pressione però non permette a Fontana di andare al riposo in vantaggio, grazie alla grande organizzazione difensiva pensata da Randisi. Il secondo tempo si apre subito con una clamorosa sorpresa, il gol di Russo in contropiede che sblocca il match e il rigore trasformato da Parella per il Sedriano. I minuti finali sono emozionanti e riaccendono le speranze del pubblico di casa grazie al...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con