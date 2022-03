Novara la rigira, con Santoro la curva esplode: «Grande Mira!»

Partenza di fuoco per la Novese, ospite in via Geymonat, che non ha lasciato il tempo al Mirafiori di disporsi in campo per andare subito in rete con Benedettino. A giudicare dagli inizi ci si sarebbe aspettati una partita totalmente a favore dei grigi, ma i padroni di casa hanno scaldato i motori e iniziato a macinare azioni. Alla ripresa tutto capovolto, i gialloblù hanno portato in campo la voglia di vincere e hanno iniziato a pressare alto l’avversario capovolgendo il risultato nel giro di un quarto d’ora. Prima una punizione divinamente battuta da Padalino ha servito sul piatto d’argento...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con