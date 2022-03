Tra Superti e Botta la decide Pietta, mazzanesi allo scadere

Vittoria allo scadere a domicilio per il Ciliverghe che va a Ghedi per prendersi i 3 punti grazie ad una ripresa convincente e ben giocata da parte dei ragazzi di Pasotti, quest’ultimo per la circostanza head coach della squadra vista la squalifica del tecnico titolare Galvano. Il tabellone finale viene aggiornato proprio allo scadere quando una discesa di Pietta porta alla vittoria i mazzanesi per il 3-2 definitivo. Al Ghedi non basta l’ennesima super prestazione di Stefano Superti, grande trascinatore con le due reti messe a referto. Qualche errore di troppo sotto porta influisce negativamente sulla prova dei padroni di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con