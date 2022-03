Derby da testa a testa: De Pasquale con lo scavetto

Apre Stojmenovski e chiude Sapori, in mezzo la rimonta dei Lupi di Scarzello. Il derby che valeva una bella fetta di campionato Under 16 si è risolto con un pirotecnico 2-2 che, in fondo, fa bene ad entrambe. La Cheraschese mantiene il primato con una sufficiente distanza di sicurezza proprio sui giallorossi. Il Bra di Policaro mettono in cascina un punto utilissimo per la lotta con le altre seconde in ottica fasi finali. CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO DELLA PARTITA QUI LA PRIMA PARTE DELLA FOTOGALLERY...