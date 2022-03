Chi vola verso il primato e chi lotta per salvarsi: il meglio e il peggio del weekend

Countdown sempre più vicino alla fine del campionato Under 16 regionale, ogni weekend riserva le proprie sorprese e la stagione non finisce mai di emozionare. L'Aldini non smette più di vincere e comincia a mettere una vera pressione al Lombardia Uno nel girone B, mentre Villa Valle e Virtus si giocano il primo posto fino all'ultimo in un testa a testa incredibile nel girone C. La Tritium mette un bel mattoncino in chiave play off e lo stesso fanno Rhodense e Castellanzese dopo l'ennesimo passo falso della Caronnese nel girone A. La notizia di giornata è senza dubbio la sconfitta dell'Alcione,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con