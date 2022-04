Il ritratto del campione: tecnica cristallina e gol a raffica nel segno di CR7

La sfera rotola decisa sul tappeto verde, in cerca di qualcuno che la controlli. Chi pensa che sia una cosa così immediata, si sbaglia. Ci vuole tecnica, capacità di stoppare il pallone e, ancor di più, immediata fantasia sul come trasformarlo in una potenziale occasione da gol. Visione di gioco, dunque. Il tutto, racchiuso in una manciata di secondi. Più facile a dirsi che a farsi, certo. C’è, però, chi ne è capace e, in più, si diverte molto a farlo. A chi segue il campionato Under 16 Regionale, di sicuro non sfuggirà il nome di Sebastiano Biena, talento purissimo della Mario Rigamonti.

LA SCHEDA DI SEBASTIANO BIENA

NOME : Sebastiano

: Sebastiano COGNOME : Biena

: Biena ANNO : 2006

: 2006 RUOLO : attaccante

: attaccante PRESENZE : 17

: 17 RETI : 16

: 16 MINUTI IN CAMPO : 1242

: 1242 MEDIA GOL : 78 minuti

: 78 minuti MEDIA VOTO : 7.15

: 7.15 SKILLS : forza fisica, duttilità, tecnica, velocità, controllo palla

IL SODALIZIO CON IL GOL

Il suo biglietto da visita è certamente uno di quelli che non si scorda così facilmente. Molto probabile, infatti, che i difensori avversari ricordino il suo passaggio senza dover sforzare la memoria. Per i più curiosi, affidarsi alla tabella di cui sopra: per ben 16 volte il referto marcatori ha accolto il nome di Biena, con una media realizzativa da vero cannoniere. Con due doppiette (contro Franciacorta e Lumezzane) e una tripletta (al Darfo Boario), il valore di questo giocatore lievita notevolmente. A permettere il definitivo salto nell’olimpo dei grandi marcatori, impossibile non citare il poker siglato contro il malcapitato Cellatica. Insomma, davvero complicato spendere ulteriori parole sul rendimento di uno dei migliori giocatori del campionato (e la media voto aiuta a capire anche questo).

Sebastiano Biena in azione palla al piede (foto adc MarioRigamonti.it)

SULLE ORME DI CRISTIANO RONALDO

Certo, uno come Filippo Inzaghi aveva medie realizzative esagerate, ma non brillava per le doti tecniche. Come dire, a ognuno il suo: o gol o tecnica? Niente affatto, perché di esempi simili la storia del calcio ne è piena (e gli elenchi sono noiosi). Il nostro Sebastiano Biena, però, si può a pieno titolo mettere in scia di quei giocatori completi che non si vede l’ora di ammirare la domenica. Estremamente duttile, il fronte d’attacco è per lui come una seconda casa e per le retroguardie risulta complicato alzare le barricate. La partenza dalla corsia di destra con la propensione ad accentrarsi, poi, ricorda le caratteristiche di un certo CR7 e, dunque, l’asticella si alza ancora. Abbiamo accennato in apertura di articolo del controllo palla, così fondamentale eppure non sempre nelle corde di tutte le formazioni. Un elemento basilare che, quando c’è, fa la differenza. Già, perché poi questo – nel caso di Biena - si coniuga appieno con la sua rapidità nello stretto e il pallone, a quel punto, è praticamente impossibile portarglielo via.

Con la sua propensione ad accentrarsi partendo dalla corsia destra, Biena ricorda Cristiano Ronaldo (foto adc MarioRigamonti.it)

UNA SOLA PAROLA: LEADER

La tecnica, a volte, non è sinonimo di personalità. Anche su questo, però, nell’occasione andiamo sul sicuro. Definirlo come il trascinatore della squadra allenata da Stefano Buizza è oramai quasi automatico, ma a contribuire al suo successo in campo c’è anche una ferrea volontà di migliorarsi costantemente (dicasi allenamenti supplementari, in particolar modo sulla tenuta fisica). Grande dedizione alla causa granata, insomma, dimostrata proprio sul terreno di gioco, dove al carisma si somma il supporto fornito ai compagni nell’impostazione della manovra (aiutando in fase di ripiegamento). Un elemento non proprio scontato e che ne eleva ulteriormente il livello qualitativo. Uno di quei giocatori, insomma, che qualunque allenatore vorrebbe in squadra e che ogni appassionato di sport vorrebbe ammirare in campo.