Calcio champagne a Giussano: Morotti e Crifo fanno volare la Vis Nova

È calcio champagne a Giussano con la Vis Nova che supera agevolmente lo Schiaffino per 6-0 mostrando uno degli stili di gioco più belli del girone. Il 4-3-3 con vertice basso paga e Mastropasqua sfrutta i movimenti tra le linee delle sue mezze ali per fare male. Crifo e Fusco sono sempre sulla trequarti avversaria e offrono sempre l’inserimento in profondità, venendo spesso premiati dai compagni. Gran lavoro anche da parte degli esterni Morotti e Lionetti che nel dialogo con i centrocampisti si dimostrano sempre bravi nel dai e vai, agonisticamente cattivi e cinici. Bernocchi fa un grande lavoro davanti...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con