Imperatrice domina a centrocampo, Ferrero devastante

Non c’è storia tra il Paradiso di Roberto De Filippo e il Garino di Claudio Percassi, la gara termina 4-1 per i collegnesi. Partita giocata ottimamente dai padroni di casa, che riescono a chiuderla virtualmente già nel primo tempo con il risultato di 2-0 (rete di Gioele Cordua e autogol Matteo Tomulescu), mentre nella seconda frazione di gioco gli ospiti sono ritornati in carreggiata grazie al secondo autogol di giornata, l’autore è Victor Cornea, ma i ragazzi di De Filippo rimettono subito la freccia e trovano i gol della sicurezza prima con Alessio Ferrero e poi con Stefano Bertero. Successo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con