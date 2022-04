Lupano e Nisticò dominano la partita: voto 8; Lombardo e Fagnoni illuminano: voto 7.5

Tante giocate spettacolari e gol hanno caratterizzato la partita tra Calvairate ed Enotria. Tra i migliori della formazione ospite ci sono indubbiamente Luca Lupano, autore di una prestazione totale in mezzo al campo condita da un gol su calcio di rigore e un assist illuminante per Fagnoni; Gianluca Nisticò ha chiuso definitivamente la gara con due gol nella ripresa che denotano senso della posizione e mezzi tecnici di alto livello; è da segnalare sicuramente lo straordinario gol di Davide Montanaro nel secondo tempo. Per i padroni di casa i migliori sono stati il capitano Gabriele Guatto, capace di limitare il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con