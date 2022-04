Marangelli da cineteca: decide un eurogol da 25 metri

Allo stadio comunale di Caronno, la Lainatese di Trombetta riesce ad allontanarsi dalla zona retrocessione, piazzandosi una lunghezza dalla Cedratese. La gara contro i padroni di casa della Caronnese finisce 1-2, ma quante occasioni in campo per i padroni di casa. La sblocca al 25' l'eurogol di Marangelli, che sulla fascia destra crossa direttamente in porta. Durante la seconda frazione di gioco, Napoli allunga su calcio di rigore - causato dal fallo di mano in area di Gambaro. Risponde dopo due giri d'orologio il goleador Montagno, ma non basta alla formazione di Brugnone per pareggiare i conti in casa. MARANGELLI EUROGOL Ritmo...

