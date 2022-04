Fusco come De Bruyne: 8.5; Bernocchi fa il Brozovic: 7.5; Crifo è un gioiello: 8

Una partita preparata molto bene dalla Vis Nova che approccia bene nel primo tempo trovando subito il gol; da quel momento è tutto in discesa per Mastropasqua e i suoi, che non smettono comunque di giocare un grande calcio e non si fermano anche quando i gol cominciano a diventare tanti. Sono sei alla fine i centri totali dei neroverdi in partita; risultato clamoroso. Partita totalmente dominata a centrocampo con continue triangolazioni tra centrocampisti ed esterni, con anche il coinvolgimento costante dei terzini. Con questa personalità, queste idee di gioco e questa voglia di vincere la squadra può finire bene...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con