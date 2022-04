Una partita al bacio: tutte le gioie di un 3-3 spettacolari

Una partita spettacolare tra due squadre che confermano il loro blasone. Chisola-Lucento termina 3-3 con un botta e risposta di colpi magici e risposte immediate. La doppietta di Mario Brun sul calcio d'angolo apre e chiude un incontro in cui vanno anche a segno: - Alessio Giordano (Chisola) da fuori area, prima di subire un brutto infortunio al ginocchio che ha costretto l'intero impianto vinovese a rendergli una standing ovation di in bocca al lupo, ma anche di complimenti per il gol. - Andrea Trombini (Lucento) che sigla di forza e velocità il gol del 2-1 rossoblù per poi venire...

