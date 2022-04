Parola a Squillace: Ho preferito fare un passo indietro

Ormai è passato più di un mese da quando il Settimo, ultimo in classifica nel Girone B, era stato capace di fermare tra le mura amiche l'allora capolista Lascaris sullo 0-0. Un risultato che sa di impresa, se si considera che i bianconeri di Massimo Ricardo in questa stagione ha perso punti solo con il Borgaro (sconfitta per 1-0) e con lo Charvensod (pareggio per 1-1 in Val D'Aosta). Eppure quella fu anche l'ultima partita di Giuseppe Squillace sulla panchina delle violette: poi arrivò la separazione e il subentro di Giancarlo Rindone, che fino ad allora aveva seguito l'Under 14 B.

Ora Squillace è tornato a parlare dei motivi che a fine febbraio lo spinsero a lasciare la guida del gruppo 2006: «Non c'è nessun rancore e nessuna polemica da parte mia, anzi ci tengo a ringraziare il Settimo per la fiducia che mi è stata sempre accordata. La decisione di rassegnare le dimissioni è nata dal fatto che, su richiesta del Responsabile del Settore giovanile, avrei dovuto prendere temporaneamente un'altra categoria lasciando la mia, al fine di dare una scossa ad entrambi i gruppi. Non mi trovavo d'accordo con questa valutazione e ho preferito fare un passo indietro».