Dominio Nichelino, Tullio apre le danze

Settimo risultato utile consecutivo per il Nichelino Hesperia che batte 3-0 la Sanmartinese. Risultato che rispecchia l'andamento della gara e i valori in campo, anche se in generale non sono stati molti i tiri in porta. Il Nichelino tiene di più il pallone e prova a fare gioco, mentre la Sanmartinese prova a ripartire in contropiede senza successo anche grazie all'ottimo lavoro della linea difensiva avversaria. Considerando anche il forte vento, le squadre faticano ad arrivare alla conclusione e i principali pericoli arrivano tramite calci piazzati. Nella prima frazione, infatti, i gol vengono segnati su un calcio d'angolo e un...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con