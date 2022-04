Doppio Villano, ritorna Pastiu ed è manita Mirafiori

Non c’è stata storia nell’incontro tra il Mirafiori di Straforini e il Castellazzo, dove i padroni di casa hanno gestito per intero il match riuscendo a sfidare il vento che spesso è intervenuto per deviare la traiettoria dei tiri. I biancoverdi, con un po’ di fortuna hanno retto il colpo nel primo tempo, ma alla ripresa Capitan Villano ha aperto le marcature con un colpo di testa dopo il calcio d’angolo battuto da Novara. A gol subito c’è stata la prima vera azione degli ospiti, che con una super reazione hanno risposto con una rete del subentrato Daniele Faraci, ma...

