Stop al digiuno: settebello rossonero, la capolista torna a ruggire

La Lombardia Uno si porta a casa tre punti tanto facili quanto preziosi. Il 7-3 ai danni del Bresso è un risultato figlio di un primo tempo a senso unico, prima che i biancoblù trovino le motivazioni e l'orgoglio per dare significato alla vicina trasferta del Pozzo. Una vittoria quasi obbligatoria per i rossoneri di Innamorato, chiamati a rialzarsi e a farsi trovare pronti in un finale di stagione dal calendario potenzialmente complicato. Per il Bresso di Gonzaga un pomeriggio da dimenticare e la consapevolezza di dover portare a casa quanti più punti possibili per evitare la retrocessione. ROSSONERI IN...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con