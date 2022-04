Braga onnipresente e Galantucci implacabile: la Masseroni vince in grande

1-9 tra Viscontini e Masseroni, un risultato che sembra non aver ammesso repliche ai padroni di casa, salvo il fatto che, questi ultimi, si sono resi protagonisti di un primo tempo alla pari ma decisamente sfortunato. A sbloccarla per la Masseroni è stato Alagna, Galantucci poi ha siglato il raddoppio. Per i padroni di casa, sotto di due, Giampietro sbaglia un rigore e poi la riapre con una rete, ma due errori della difesa fanno finire il primo tempo 1-4 (altra rete di Galantucci e autogol). La Masseroni si assicura così il terzo posto in classifica, relegando gli avversari al...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con