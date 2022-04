Decima vittoria consecutiva per i Falchi: Maffi e Serralunga trascinatori

L'Aldini di Russo ospita lo Schiaffino di Conte e vince 3-0 al termine di una partita ben giocata da entrambe le formazioni. Per i Falchi questa è la decima vittoria consecutiva; numeri veramente impressionanti. Serralunga gioca la solita partita da fenomeno in difesa e quando sale sui calci da fermo è sempre pericoloso e trova anche il gol. Maffi completamente scatenato in velocità e i suoi due gol racchiudono tutta la sua tecnica e qualità. Russo vuole vincerle tutte per stare con il fiato sul collo ad Innamorato e il suo Lombardia Uno: finora ci sta riuscendo con grande carattere...

