Shalbi con una serpentina alla Messi: voto 8.5; Caputo spinge con qualità: voto 8

Il 6-1 tra Calvairate e Cimiano potrebbe lasciare poco spazio alle interpretazioni, ma in realtà gli ospiti sono partiti forte in partita, mostrando un buon palleggio. La squadra, però, si è disunita sotto i colpi e i gol di una Calvairate prima molto cinica e poi completamente padrona del campo, anche grazie alle prove di Shalbi e Lentini in attacco e di Caputo e Cuccorese rispettivamente a centrocampo e in difesa. Costretti agli straordinari i due portieri Celico e D'Adamo, che hanno saputo mettere in mostra buone doti acrobatiche. Nicolas Caputo, classe 2007: nonostante l'anno in meno, uno dei migliori...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con